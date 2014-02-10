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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 17:33 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在0.8900上方寻得支撑，丰田汽车生产将撤出澳洲

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* 澳元/美元在从0.8999一路下跌后，又于0.8900上方寻得支撑

* 0.8999是澳元周五在美国非农就业公布后触及的高点。在0.9000有期权障碍位

* 丰田将在2017年底前停止在澳洲生产汽车

* 丰田的这个决定料将增强澳洲央行压低澳元汇率的意愿

* 0.8925处的期权将于今日到期。0.8927是亚洲盘低点

(编译 高琦 审校 侯向明)
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