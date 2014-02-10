《中国债市每日综述》现券收益率上探，央行态度不明致资金谨慎预期抬头

* 现券收益率及IRS上探

* 回购利率高位整理，节后现金回流助缓逆回购到期压力

* 央行态度不明，短期流动性谨慎预期有所抬头

路透北京2月10日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周一上探。市场人士表示，本周面临大额公开市场资金到期压力，然央行公开市场操作态度不明，短期流动性谨慎预期有所抬头，现券及国债期货承压。

“（收益率）有点上，5个bp以内；短融等收益还可以，但不活跃，”北京一国有银行交易员称，“明天公开市场操作很重要，比较关注。”

她进一步指出，短期市场的决定因素为央行公开市场操作方式及受其影响的资金面，倾向于认为若本周流动性能安然渡过，则会迎来新一波行情，较看好中短期利率债。

据统计，本周公开市场将有合计4,500亿元人民币逆回购到期，加上300亿元的国库现金定期存款到期，共计将有4,800亿元资金将被收回。

据业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及央票需求。具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购以及三个月央票。

剩余期限约6.69年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.40%，上日尾盘为4.37%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.330元，较上日结算价跌0.162元，或0.18%。

**回购利率高位整理，巨量逆回购到期显压**

在春节后现金回流助力下，银行间市场周一资金供给较为充裕，唯本周将有巨量逆回购到期等压力仍在，主要回购价格暂时高位整理。

交易员表示，从央行对流动性略显从紧的态度看，不排除央行公开市场本周停止逆回购的可能，因此目前机构心态较为谨慎。

北京一银行交易员称，早上“还是挺好借的，当然(隔夜回购等)价格还是很高。”

他进一步指出，据了解，大型银行等融出七天资金愿意有所增加，显示其对未来资金面信心较为充分。

另一银行交易员则认为，与去年春节后逆回购到期规模相比，本周到期量明显逊色。正常情况下，节后现金回流因素应该可以冲抵公开市场资金流出，因此央行即使本周停止逆回购，回购利率上行空间预计也有限。

2013年春节后首周，在有8,600亿元逆回购到期未续做的情况下，央行并重启了正回购操作，金额500亿元，从而当周净回笼资金高达9,100亿元。

北京时间17:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2833 4.1346 +14.87

七天 5.3078 5.2387 +6.91

14天 5.4206 5.4269 -0.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3750 5.4100 -303.50

七天 3.9200 4.8000 -88.00

14天 4.5100 4.9000 -39.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.3100 4.2550 +5.50

七天 5.3000 5.2500 +5.00

14天 5.4100 5.6000 -19.00

Shibor

其中:隔夜 4.3035 4.2500 +5.35

七天 5.2990 5.2500 +4.90

三个月 5.6031 5.6050 -0.19

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