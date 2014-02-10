台湾个股：第一金控启动大陆第四波投资，包括厦门分行及上海自贸支行

路透台北2月10日 - 台湾第一金控 周一称，去年第四季启动在中国第四波投资，包括设立第三家大陆分行--厦门分行，及第三家大陆租赁公司--厦门租赁预计在5月之前开业，其中厦门分行及上海自贸支行皆在农历年前完成上海银监局申请程序。

今日第一金控董事长蔡庆年在一场媒体活动上并表示，大陆第一波投资--上海分行及苏州租赁公司成立将近三年，获利皆呈稳定成长；第二波投资--成都分行已获大陆核准，希望快马加鞭在5月开业，此外成都租赁效益逐步显现；第三波投资--河南村镇银行，静待两岸服务贸易协议通过后，今年至少在河南设立3家村镇银行。

面对近期第一金控 被当地媒体点名为兆丰金控 公公并的对象，他则回应说，“没有人找我们去谈!”

他并指出，合并侧重综效或能否扩大规模，两者兼具最佳，不然至少也应有综效，如果兆丰金与第一金合并，基于海外布局策略相似，在海外市场的综效会相当可惜。

目前第一金控仍以第一银行为主要获利来源，第一银行2014年经营方针将兼顾西进南向轴线，聚焦亚洲金融商机，除了继续扩展大陆据点外，东南亚也将增设金边分行的两家支行，亦将评估、并购、参股或合资等多元方案取得东南亚尚未设点国家的准入机会。

根据第一银行提供数据显示，2013年税前净利125.9亿台币，已连续三年突破百亿台币；2013年第一银行中小企业放款余额达5,459亿台币，市占率连续第三年居台资银行第一。