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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 09:03 BJT

台湾央行：开放申购21、28、91和182天期存单，金额不限

路透台北2月11日 - 台湾央行周二表示，开放银行申请21、28、91和182天四种天期存单申购，不设发行目标。今日央行存单到期金额为4,196.50亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：21天期为0.87%；28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行6,188.5亿台币存单。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负534亿台币，累计超额准备为负977亿、加计前期1%的超额准备为2,462亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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