台湾债市：主要公债殖利率收低，五年债标售结果略低于预期

* 五年债略略标低但追价意愿不大 * 10年债现轧空行情但后市不明朗 * 观察美联储主席叶伦国会证词 路透台北2月11日 - 台湾主要公债殖利率周二收低，以10年新券103/6 为 首的小波轧空行情带动10年冷券及五年券殖利率走低，场上气氛良好，但交易商对后续追价 力道有所疑虑，料明日仍在区间整理。 交易员表示，10年新券103/6今日表现强劲有些出乎市场意料，推测是因其发行前交易 以来累积的空单回补停损买盘带动，并波及10年冷券102/10 同向反应。不过交 易员认为1.60%水位要进一步突破有难度，或需要更多的经济数据及乐观理由支持。 “其实今天有点搞不懂10年券到1.60%的理由是什么，看起来是空单的停损盘。”一位 证券商交易员说。 交易员指出，由于10年券的表现强劲，也令殖利率曲线短端的五年债103/4A03104=TWO 殖利率向下测试，场上气氛偏多加上该券此前未平仓量多逾150亿台币，令午间标债结果殖 利率略低于预期。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年期公债103/4得标利率为1.08%。此结果略低 于市场预估的1.085-1.10%，较上次同年期公债标售得标利率1.14%则是下滑6个基点。 **叶伦国会证词料中性** 除场上气氛良好影响标债结果外，也有交易员指出，由于今年殖利率弹升的阴影仍在， 且接下来几个月都没有短券标售，令为保持交易商资格的部分机构，在本期五年债大量拿券 达到法规要求的量能，以避开接下来只能被迫拿长券的风险。 五年券在标售结果出炉后，殖利率不下反上，从1.0800%回升至1.087%，显示拿到部位 的交易商立即认赔出脱，也为后续走势留下变数。 “市场对后续走势还是没有很明显的看法，叶伦的证词预料也不会有太多影响市场的说 法。”一银行交易员说。 市场预估，明日五年券103/4交投区将落在1.07-1.10%；10年券103/6主要交易区在1.60 -1.64%。 交易员表示，尽管叶伦给予外界鸽派印象，但在美联储主席的首次国会听证中，相信不 会脱离此前贝南克设定的路线，料会等待更多美国经济数据来指出未来的政策方向。本地交 易员称，除非隔夜美债对叶伦谈话反应剧烈，否则市场将再陷横向盘整。 美国公债价格周一几无变动至小幅下跌，交投清淡，投资人为本周长债供应作准备。指 标10年期公债 跌2/32，收益率报2.68%，较周五几无变动。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.63 1.0870 1.0800-1.0950 149.5 10 103/6 -3.00 1.6100 *1.6000-1.6439 39.5 *表该券交易来低位 本周全球重要经济事件与数据有： 周二：美国12月批发(趸售)库存、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演说、美国费城联储 总裁普洛瑟发表演说、美联储主席叶伦在国会提供货币政策证词； 周三：中国1月进出口贸易数据、欧元区12月工业生産、美国1月联邦预算、美国圣路易 斯联储总裁布拉德发表演说； 周四：美国一周初请失业金人数、美国1月零售销售、韩国央行利率决议、美联储主席 叶伦在国会提供证词； 周五：中国1月CPI和PPI、德国第四季经季节调整的GDP初值、欧元区第四季GDP初值、 美国1月进口和出口价格及美国1月工业生産。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.6050 5 103/2 1.0855 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)