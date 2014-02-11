版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 12:32 BJT

新债招标：台湾五年期公债103/4得标利率为1.08%，略低于预期

路透台北2月11日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年期公债103/4 得标利率为1.08%。此结果略低于市场预估的1.085-1.10%，较上次同年期公债标售得标利率1.14%则是下滑6个基点。

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币，足额发行，投标总额771亿，投标倍数为1.93倍，稍高于上次五年公债103/2期公债的1.7倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重37.62%、证券业48.88%、票券业13.5%、保险业0%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐