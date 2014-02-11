新债招标：台湾五年期公债103/4得标利率为1.08%，略低于预期

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透台北2月11日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年期公债103/4 得标利率为1.08%。此结果略低于市场预估的1.085-1.10%，较上次同年期公债标售得标利率1.14%则是下滑6个基点。
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币，足额发行，投标总额771亿，投标倍数为1.93倍，稍高于上次五年公债103/2期公债的1.7倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重37.62%、证券业48.88%、票券业13.5%、保险业0%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。