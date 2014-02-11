重温稿--台湾货币市场：短率续处低位，银行间趁通货回笼高峰前积极负数操作

* 短率续处区间低位

* 部分银行负数操作得宜

* 元宵节前通货仍将陆续回笼

* 短票利率维持在既有区间

记者 詹静宜

路透台北2月10日 - 台湾银行间短率周一续处区间低位。银行资金调度人士认为，元宵节(14日)前通货仍将陆续回笼，部分银行趁着通货回笼高峰之前积极负数操作，市场资金仍显宽松，料本周短率可望持在区间低位。

他们并表示，随着通货陆续回笼料将垫高银行间资金水位，旬初银行间倾向积极负数操作，不仅令银行间当日超额准备负数扩大，亦使银行资金转进短票市场，促今日中油短票得标利率低于市场预期。

“来问缺钱的没这么多，旬初银行都先把钱拆出去再说，倒不是这么讲究利率!”一位官股银行资调人士说。

此外，台湾央行周一表示，将于2月14日(周五)、21日(下周五)每月例行性地标售一年期、两年期定存单，因应通货回笼，一年期存单发行金额增至1,200亿台币，两年期存单发行金额则维持为100亿元。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周一通货回笼约253.16亿台币，连续四日通货回笼已达1,224.71亿，累计发行数稍降至1.85兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日则收在0.386%；今日区间在0.295-0.400%，上日价位区间在0.295-0.410%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.500%，上日成交区间则在0.380-0.420%。

**短票利率持稳低位**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，受惠于一家民营银行今日发行20-30亿台币可转让定期存单(NCD)，周一短票发行量大致持稳，至于成交利率则维持在0.60%附近。

他们并指出，由于通货持续回笼，银行间资金去化压力加大，纷纷抢进短票市场，今日银行间积极参与中油60亿台币短票竞标，令中油125天期短票利率得标在0.668-0.675%，低于市场预期。

“ 中油发行短票，被银行抢光光。”一位票券商交易员无奈的说。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。

台湾央行周一公布，共发行6,188.5亿台币存单，相较存单到期金额6,154亿台币，存单发行余额增34.5亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,857亿台币，余日落点分别为周二4,196.5亿、周三1,674.5亿、周四3,937亿、周五895亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负534亿台币，累计超额准备为负977亿、加计前期1%的超额准备为2,462亿台币。

**RP利率交投靠向区间低位**

债券市场附买回(RP)利率周一续往区间低位集中，延续上周年后资金回流的宽松态势。票券商称利率已低，本周暂无调降计划；但证券商则表示本周若市场持续宽松，有机会尝试调低利率。

市场交易人士指出，投信、寿险、银行及个人户的年后资金持续涌出，票券商受益个人户资金支撑，与法人往来的部位降低，且不收新钱；证券商也以到期续作为主，投信及寿险等法人渐接受低位成交的利率，因几无新券供给。

〞券都卖的差不多了，库存几乎都没有了，市场还是很宽松。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易员则指出，今日投信及寿险找券有增无减，低档成交渐多形成证券商下调利率的有利气氛，本周〞(利率)往下可以试试〞。

据台湾央行统计，农历春节后的上周三个交易日，央行共回笼资金约971.56亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.56%为主，0.57%成交渐少；30天公司债RP利率主要交投在0.66%，0.67%亦成交减少，与上日相较均往低位集中。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，均和上日相同。因票券商利率较证券商为低，利率下滑空间受限。