重温稿--台湾货币市场：短率续处低位，银行间趁通货回笼高峰前积极负数操作

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
* 短率续处区间低位
* 部分银行负数操作得宜
* 元宵节前通货仍将陆续回笼
* 短票利率维持在既有区间
记者 詹静宜
路透台北2月10日 - 台湾银行间短率周一续处区间低位。银行资金调度人士认为，元宵节(14日)前通货仍将陆续回笼，部分银行趁着通货回笼高峰之前积极负数操作，市场资金仍显宽松，料本周短率可望持在区间低位。
他们并表示，随着通货陆续回笼料将垫高银行间资金水位，旬初银行间倾向积极负数操作，不仅令银行间当日超额准备负数扩大，亦使银行资金转进短票市场，促今日中油短票得标利率低于市场预期。
“来问缺钱的没这么多，旬初银行都先把钱拆出去再说，倒不是这么讲究利率!”一位官股银行资调人士说。
此外，台湾央行周一表示，将于2月14日(周五)、21日(下周五)每月例行性地标售一年期、两年期定存单，因应通货回笼，一年期存单发行金额增至1,200亿台币，两年期存单发行金额则维持为100亿元。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周一通货回笼约253.16亿台币，连续四日通货回笼已达1,224.71亿，累计发行数稍降至1.85兆(万亿)。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日则收在0.386%；今日区间在0.295-0.400%，上日价位区间在0.295-0.410%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.500%，上日成交区间则在0.380-0.420%。
**短票利率持稳低位**
短票市场方面，大型票券商资调人士表示，受惠于一家民营银行今日发行20-30亿台币可转让定期存单(NCD)，周一短票发行量大致持稳，至于成交利率则维持在0.60%附近。
他们并指出，由于通货持续回笼，银行间资金去化压力加大，纷纷抢进短票市场，今日银行间积极参与中油60亿台币短票竞标，令中油125天期短票利率得标在0.668-0.675%，低于市场预期。
“ 中油发行短票，被银行抢光光。”一位票券商交易员无奈的说。
大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。
台湾央行周一公布，共发行6,188.5亿台币存单，相较存单到期金额6,154亿台币，存单发行余额增34.5亿。
本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,857亿台币，余日落点分别为周二4,196.5亿、周三1,674.5亿、周四3,937亿、周五895亿。
拆款中心 资料显示，周一超额准备为负534亿台币，累计超额准备为负977亿、加计前期1%的超额准备为2,462亿台币。
**RP利率交投靠向区间低位**
债券市场附买回(RP)利率周一续往区间低位集中，延续上周年后资金回流的宽松态势。票券商称利率已低，本周暂无调降计划；但证券商则表示本周若市场持续宽松，有机会尝试调低利率。
市场交易人士指出，投信、寿险、银行及个人户的年后资金持续涌出，票券商受益个人户资金支撑，与法人往来的部位降低，且不收新钱；证券商也以到期续作为主，投信及寿险等法人渐接受低位成交的利率，因几无新券供给。
〞券都卖的差不多了，库存几乎都没有了，市场还是很宽松。〞一位票券商交易员说。
另一证券商交易员则指出，今日投信及寿险找券有增无减，低档成交渐多形成证券商下调利率的有利气氛，本周〞(利率)往下可以试试〞。
据台湾央行统计，农历春节后的上周三个交易日，央行共回笼资金约971.56亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.56%为主，0.57%成交渐少；30天公司债RP利率主要交投在0.66%，0.67%亦成交减少，与上日相较均往低位集中。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，均和上日相同。因票券商利率较证券商为低，利率下滑空间受限。
本周新债发行：周三(12)中国输出银行20亿台币金融债、13日(周四)及14日(周五)爱地雅 3亿台币可转换公司债、14日(周五)五年公债发行规模订400亿台币。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽/黄凯)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北