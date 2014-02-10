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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 18:33 BJT

标题新闻：马来西亚2月1-10日棕榈油出口较上月同期增加8.4%至308,485吨--调查机构SGS

SGS全称为Societe Generale de Surveillance

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