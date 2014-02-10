东南亚股市：新加坡股市由跌转升，泰国股市受米农抗议行动冲击下跌

香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透曼谷2月10日 - 新加坡股市周一由跌转升，云顶新加坡(Genting Singapore) 等中型股持续有买盘进驻，盖过了对市场规范改革提案的忧虑。泰国股市回落，米农抗议行动增添了政治不确定性。
新加坡海峡时报指数 收高0.1%至3,017.20点，脱离日低3,003.48点。云顶新加坡上涨1.8%，涨势居前，受券商调升评等，以及该公司在韩国开发22亿美元赌场的计画提振。
新加坡交易所 股价挫跌1%，为跌幅最大的成分股，受到周五晚提出的市场改革提案影响，投资人担心提案可能使得交易量下滑。
泰国SET指数 收低0.5%，自上日触及的两周收盘高点1,296.49点回落，交易商称，受到政治问题和1,300点附近的技术性卖压影响。
印尼股市 收低0.4%，受尾盘卖压拖累，投资人在印尼央行本周政策会议前夕削减风险部位。印尼股市上周扬昇，受到一系列亮丽的经济数据提振。
马来西亚股市 上涨0.4%，本地机构投资人引领买盘。交易所数据显示，菲律宾股市 上涨0.5%，外资买超4,360万披索(96.9万美元)。
越南股市 上涨1.12%，投资人买进过去几日下跌的绩优股。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 381.49 -0.13 -0.03 -1.77 388.37
新加坡 3017.20 4.06 +0.13 -4.74 3167.43
马来西亚 1816.14 7.55 +0.42 -2.72 1866.96
泰国 1290.66 -5.83 -0.45 -0.62 1298.71
印尼 4450.75 -15.92 -0.36 +4.13 4274.18
菲律宾 6042.25 31.11 +0.52 +2.59 5889.83
越南 555.90 6.14 +1.12 +10.16 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司