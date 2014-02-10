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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 18:55 BJT

东南亚股市：新加坡股市由跌转升，泰国股市受米农抗议行动冲击下跌

路透曼谷2月10日 - 新加坡股市周一由跌转升，云顶新加坡(Genting Singapore) 等中型股持续有买盘进驻，盖过了对市场规范改革提案的忧虑。泰国股市回落，米农抗议行动增添了政治不确定性。

新加坡海峡时报指数 收高0.1%至3,017.20点，脱离日低3,003.48点。云顶新加坡上涨1.8%，涨势居前，受券商调升评等，以及该公司在韩国开发22亿美元赌场的计画提振。

新加坡交易所 股价挫跌1%，为跌幅最大的成分股，受到周五晚提出的市场改革提案影响，投资人担心提案可能使得交易量下滑。

泰国SET指数 收低0.5%，自上日触及的两周收盘高点1,296.49点回落，交易商称，受到政治问题和1,300点附近的技术性卖压影响。

印尼股市 收低0.4%，受尾盘卖压拖累，投资人在印尼央行本周政策会议前夕削减风险部位。印尼股市上周扬昇，受到一系列亮丽的经济数据提振。

马来西亚股市 上涨0.4%，本地机构投资人引领买盘。交易所数据显示，菲律宾股市 上涨0.5%，外资买超4,360万披索(96.9万美元)。

越南股市 上涨1.12%，投资人买进过去几日下跌的绩优股。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 381.49 -0.13 -0.03 -1.77 388.37

新加坡 3017.20 4.06 +0.13 -4.74 3167.43

马来西亚 1816.14 7.55 +0.42 -2.72 1866.96

泰国 1290.66 -5.83 -0.45 -0.62 1298.71

印尼 4450.75 -15.92 -0.36 +4.13 4274.18

菲律宾 6042.25 31.11 +0.52 +2.59 5889.83

越南 555.90 6.14 +1.12 +10.16 504.63

(完)

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