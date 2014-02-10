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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 19:03 BJT

路透基点：泰山企业委托彰化银行安排4,960万美元五年期贷款--RLPC

路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司泰山企业委托彰化商业银行安排一笔4,960万美元五年期贷款。

这笔贷款包括12亿台币和1,000万美元两部分。

所筹款项用于再融资和营运资金。

在2010年6月，泰山企业签署一笔19.5亿台币五年期融资案，玉山商业银行担任牵头行兼簿记行，另有18家银行参与。这笔交易包括A部分15.5亿台币循环信贷和B部分4亿台币定期贷款。

这笔2010年贷款的最初利率较一年期邮政储蓄利率加码75个基点，A部分和B部分利率分别较该利率加码55个基点。贷款利率与借款人的税前净利润率及负债比关联：若税前净利润率为5%或以上，加码幅度为55个基点(A部分)和45个基点(B部分)；若税前净利润率为3-4.9%，加码幅度为65个基点(A部分)和50个基点(B部分)；若税前净利润率不到0.5%，且负债比率在1.3倍或以上，加码幅度为85个基点(A部分)和60个基点(B部分)。

泰山企业从事食用油、食品、饲料和冷饮的制造、加工、批发和零售。(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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