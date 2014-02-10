路透基点：泰山企业委托彰化银行安排4,960万美元五年期贷款--RLPC

香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司泰山企业委托彰化商业银行安排一笔4,960万美元五年期贷款。
这笔贷款包括12亿台币和1,000万美元两部分。
所筹款项用于再融资和营运资金。
在2010年6月，泰山企业签署一笔19.5亿台币五年期融资案，玉山商业银行担任牵头行兼簿记行，另有18家银行参与。这笔交易包括A部分15.5亿台币循环信贷和B部分4亿台币定期贷款。
这笔2010年贷款的最初利率较一年期邮政储蓄利率加码75个基点，A部分和B部分利率分别较该利率加码55个基点。贷款利率与借款人的税前净利润率及负债比关联：若税前净利润率为5%或以上，加码幅度为55个基点(A部分)和45个基点(B部分)；若税前净利润率为3-4.9%，加码幅度为65个基点(A部分)和50个基点(B部分)；若税前净利润率不到0.5%，且负债比率在1.3倍或以上，加码幅度为85个基点(A部分)和60个基点(B部分)。
泰山企业从事食用油、食品、饲料和冷饮的制造、加工、批发和零售。(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司