路透基点：泰山企业委托彰化银行安排4,960万美元五年期贷款--RLPC

这笔2010年贷款的最初利率较一年期邮政储蓄利率加码75个基点，A部分和B部分利率分别较该利率加码55个基点。贷款利率与借款人的税前净利润率及负债比关联：若税前净利润率为5%或以上，加码幅度为55个基点(A部分)和45个基点(B部分)；若税前净利润率为3-4.9%，加码幅度为65个基点(A部分)和50个基点(B部分)；若税前净利润率不到0.5%，且负债比率在1.3倍或以上，加码幅度为85个基点(A部分)和60个基点(B部分)。