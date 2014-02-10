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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 19:17 BJT

路透基点：港灯上市案375亿港元贷款有数笔在二级市场出售--RLPC

路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，用于支持电能实业分拆香港电灯(HKE)上市的375亿港元(48.4亿美元)三年期贷款中，有数笔在二级市场上待售。

消息人士称，这些贷款的卖方报价为综合收益120基点以上。

该贷款协议在1月签署时有20家银行参贷。

这笔贷款能以美元和港元融资，分为约88亿港元部分分拆港灯电力投资，以及约284亿港元部分支持港灯。

这笔贷款的综合价码在110个基点以上。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)
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