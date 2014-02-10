马来西亚期市：棕榈油期货触及逾一个月高点，得益于豆油扬升

香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透吉隆坡2月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及逾一个月高点，涨势已延续第四日，因海外大豆市场扬升，持续提振棕榈油价格。
一则报导显示，马来西亚棕榈油库存为6月以来首次减少，亦提振价格。
马来西亚棕榈油局(MPOB)周一公布，1月底棕榈油库存较前月减少2.6%至193万吨，降幅大于预期，归因季节性产量放缓，不过出口仍然疲弱。
“巴西迎来热浪，过去一周大豆价格一路上升。豆油由此搭上顺风车，棕榈油也在跟随，”一驻吉隆坡的外国大宗商品经纪公司的交易员称。“我认为价格将交投于2,500-2,620马币(林吉特)区间内。”
马来西亚指标4月棕榈油合约 收盘升1.5%，触及1月6日以来最高位每吨2,616马币，盘中在2,587-2,618马币区间内交投。
总成交量为38,281口，高于平均值35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 郑茵)
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司