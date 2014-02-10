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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 19:17 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及逾一个月高点，得益于豆油扬升

路透吉隆坡2月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及逾一个月高点，涨势已延续第四日，因海外大豆市场扬升，持续提振棕榈油价格。

一则报导显示，马来西亚棕榈油库存为6月以来首次减少，亦提振价格。

马来西亚棕榈油局(MPOB)周一公布，1月底棕榈油库存较前月减少2.6%至193万吨，降幅大于预期，归因季节性产量放缓，不过出口仍然疲弱。

“巴西迎来热浪，过去一周大豆价格一路上升。豆油由此搭上顺风车，棕榈油也在跟随，”一驻吉隆坡的外国大宗商品经纪公司的交易员称。“我认为价格将交投于2,500-2,620马币(林吉特)区间内。”

马来西亚指标4月棕榈油合约 收盘升1.5%，触及1月6日以来最高位每吨2,616马币，盘中在2,587-2,618马币区间内交投。

总成交量为38,281口，高于平均值35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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