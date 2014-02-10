投行观点：Raymond James将FMC Technologies 评级从表现与大盘一致上调至表现优于大盘

背景资料：中国QDII投资额度获批概况

路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司