国际油市：亚洲燃料油裂解价差进一步走软，因西方套利船货供应增加

香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透新加坡2月10日 - 180-cst燃料油较迪拜原油价格贴水(裂解价差)周一扩大至逾五周最深，为连续第六日走阔，因原油价格劲扬，并且西方套利船货供应日益增加打压燃料油市场。
180-cst燃料油裂解价差报每吨贴水11.42美元，上周五为每吨贴水10.63美元。
近月迪拜原油较周五每桶上涨1.50美元，为逾两个月来最大涨幅，超过180-cst燃料油同期每桶0.58美元的涨幅。
180-cst和380-cst燃料油较新加坡现货报价升水每吨分别下降0.25美元和0.41美元，至3美元和3.84美元，表明渣油市场趋疲。
流向亚洲的套利船货供应3月料将反弹至两个月高点384万吨，因船运成本下降，比2月估计值下滑约15%。
但贸易方面的消息人士称，欧洲和亚洲炼厂将于第二季开始维修，可能缩减燃料油供应，从而使市场再度收紧。
新加坡贸易商兴隆向BP售出2万吨380-cst船货，船期为3月1-5日，价格为每吨607美元。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3-3.5万吨3月5-7日从金奈装船的380-cst船货，2月13日截标，投标有效期截至第二天。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司