国际油市：亚洲燃料油裂解价差进一步走软，因西方套利船货供应增加

路透新加坡2月10日 - 180-cst燃料油较迪拜原油价格贴水(裂解价差)周一扩大至逾五周最深，为连续第六日走阔，因原油价格劲扬，并且西方套利船货供应日益增加打压燃料油市场。

180-cst燃料油裂解价差报每吨贴水11.42美元，上周五为每吨贴水10.63美元。

近月迪拜原油较周五每桶上涨1.50美元，为逾两个月来最大涨幅，超过180-cst燃料油同期每桶0.58美元的涨幅。

180-cst和380-cst燃料油较新加坡现货报价升水每吨分别下降0.25美元和0.41美元，至3美元和3.84美元，表明渣油市场趋疲。

流向亚洲的套利船货供应3月料将反弹至两个月高点384万吨，因船运成本下降，比2月估计值下滑约15%。

但贸易方面的消息人士称，欧洲和亚洲炼厂将于第二季开始维修，可能缩减燃料油供应，从而使市场再度收紧。

新加坡贸易商兴隆向BP售出2万吨380-cst船货，船期为3月1-5日，价格为每吨607美元。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3-3.5万吨3月5-7日从金奈装船的380-cst船货，2月13日截标，投标有效期截至第二天。(完)

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