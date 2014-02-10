美国各类经济指标总览--2014/2/10

《汇市简讯》英镑/美元低位1.2915存在支撑，之前英国GDP数据逊于预期
0840GMT * 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期 * 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915 * 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944 * 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空 * 美国1230GMT将公布第一季GDP初值 (完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
当前值 前次值 失业率(%) 6.6 (1月) 6.7 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加11.3 (1月) 增加7.5 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (1月) 持平 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) 持平 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) -0.5 (12月) +0.4 (11月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (12月) +0.1 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.2 (第四季初值) +4.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第四季初值) +2.0 (第三季终值) 零售销售(%) +0.2 (12月) +0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差387.0 (12月) 逆差345.6 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.3 (12月) +1.0 (11月修正值) 产能利用率(%) 79.2 (12月) 79.1 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.1 (2月1日当周) 35.1 (1月25日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余532 (12月) 赤字1,350 (11月) 领先指标(%) +0.1 (12月) +1.0 (11月修正值) 个人所得(%) 持平 (12月) +0.2 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (12月) 持平 (11月) 消费者信贷(亿美元) 增加187.6 (12月) 增加124 (11月修正值) 企业库存(%) +0.4 (11月) +0.8 (10月修正值) 建筑支出(%) +0.1 (12月) +0.8 (11月修正值) 消费者信心 80.7 (1月) 77.5 (12月修正值) 房屋开工(万户) 99.9 (12月) 110.7 (11月修正值) 建筑许可(万户) 99.1 (12月修正值) 101.7 (11月修正值) 成屋销售(万户) 478 (12月) 482 (11月修正值) 新屋销售(万户) 41.4 (12月) 44.5 (11月修正值) 工厂订单(%) -1.5 (12月) +1.5 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.2 (12月修正值) +2.7 (11月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.0 (1月) 53.0 (12月) 供应管理协会制造业指数 51.3 (1月) 56.5 (12月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (11月) +1.3 (10月修正值) 进口物价(%) 持平 (12月) -0.9 (11月修正值) 出口物价(%) +0.4 (12月) +0.1 (11月修正值) 单位劳工成本(%) -1.6 (第四季初值) -2.0 (第三季修正值) 非农业生产率(%) +3.2 (第四季初值) +3.6 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)
0840GMT * 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期 * 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915 * 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944 * 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空 * 美国1230GMT将公布第一季GDP初值 (完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司