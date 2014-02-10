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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 20:44 BJT

企业并购：台湾中华开发金控将通过股份转让方式收购万泰银行

路透2月10日 - 台湾万泰银行 宣布签署协议，中华开发金融控股 将通过股份转让方式收购该银行。(完)
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