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市场报道 | 2014年 2月 10日 星期一 22:40 BJT

美国热股：孩之宝股价上涨，此前公布的第四季获利逊于预期

路透2月10日 - 美国第二大玩具生产企业孩之宝 公布，第四季获利逊于预期，因假期旺季北美市场销售疲弱。

在周一早盘交易中，孩之宝股价上升0.85%，报50.52美元。(完)
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