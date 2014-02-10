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市场报道 | 2014年 2月 10日 星期一 22:42 BJT

美国热股：BEBE STORES寻求出售自身公司的可能性，股价劲涨逾5%

路透2月10日 - 熟悉情况的消息人士周五表示，当代女性服饰零售商BEBE STORES INC 正在寻求出售自身公司的可能，并已接触私募股权投资公司。

在周一早盘交易中，该公司股价上涨5.72%，报5.73美元。(完)
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