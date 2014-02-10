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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 22:33 BJT

美国热股：KBW分析师上调雷格梅森评级，后者早盘股价攀升

路透2月10日 - Keefe, Bruyette & Woods(KBW)分析师将雷格梅森(LEGG MASON INC) 评级从“表现与大盘一致”上调至“表现优于大盘”。雷格梅森是全球资产管理公司。

分析师称，“我们对潜在轨道仍维持正面感觉良好，该股的风险回报率优于我们此前的预估。”

在周一早盘交易中，雷格梅森股价升0.31%，报41.98美元。(完)
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