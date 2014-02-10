国际油市：亚洲柴油裂解价差回升，受供应趋紧预期支撑

路透首尔2月10日 - 亚洲柴油裂解价差周一自近三周低点每桶18.23美元回升，交易商称，这是部分受到炼厂维修将使供应持续吃紧的预期支撑。

交易商预期2月和3月炼厂维修前需求将升高。来自中国、日本和泰国的额外船货料有限，也导致市场走强，也抵销了韩国第二大炼厂上周短暂停摆未能产生的影响。

韩国GS Caltex的丽水炼厂因失火影响运转。但这座每日处理77.5万桶的炼厂已如期恢复运转，炼厂利用率恢复到93%。

新加坡现货市场方面有两笔航煤交易，没有柴油交易。

维多买进10万桶航煤，3月8-12日装运，离岸价格每桶较新加坡报价升水0.10美元。

托克(Trafigura)买进10万桶航煤，2月25日至3月1至装运，离岸价格每桶较新加坡报价升水0.60美元。(完)

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