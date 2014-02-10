国际油市：亚洲柴油裂解价差回升，受供应趋紧预期支撑

香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透首尔2月10日 - 亚洲柴油裂解价差周一自近三周低点每桶18.23美元回升，交易商称，这是部分受到炼厂维修将使供应持续吃紧的预期支撑。
交易商预期2月和3月炼厂维修前需求将升高。来自中国、日本和泰国的额外船货料有限，也导致市场走强，也抵销了韩国第二大炼厂上周短暂停摆未能产生的影响。
韩国GS Caltex的丽水炼厂因失火影响运转。但这座每日处理77.5万桶的炼厂已如期恢复运转，炼厂利用率恢复到93%。
新加坡现货市场方面有两笔航煤交易，没有柴油交易。
维多买进10万桶航煤，3月8-12日装运，离岸价格每桶较新加坡报价升水0.10美元。
托克(Trafigura)买进10万桶航煤，2月25日至3月1至装运，离岸价格每桶较新加坡报价升水0.60美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司