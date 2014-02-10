国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近三个半月低点

路透新加坡2月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回吐上日微幅涨势，跌至近三个半月低点每吨123.18美元，因日本裂解厂维修即将登场，且液化石油气供应情况拖累市场信心。

这让LG Chem得以成本加运费每吨较日本报价升水约7.50美元的溢价，买进约2.5万吨3月上半月交货的石脑油，该溢价水准为韩国10月21日以来最低。

液化石油气可以取代亚洲部分石化厂的5-15%石脑油，但由于欧洲和美国的取暖需求，使得液化石油气价格高涨。

“亚洲市场下跌是因为液化石油气所致。来自西方的船货量现在看来显得太高了，”新加坡一名交易商称。

有至少140万吨来自欧洲和地中海的船货运抵亚洲。

亚洲汽油裂解价差续涨，触及两周半高点每桶7.79美元，新加坡现货市场交投热络。

新加坡现货市场有五笔交易，均为汽油交易。中国石油出售一批95-辛烷值汽油船货给Sietco，2月25日至3月1日装运，每桶价格119.50美元。

中国石油向Totsa买进一批92-辛烷值汽油船货，3月2-6日装运，每桶价格116.50美元。

维多买进两批92-辛烷值汽油船货，一批向Totsa买入，3月2-6日装运每桶116.80美元，另一批向嘉能可买入，3月8-12日买入，每桶价格116.80美元。

维多出售一批92-辛烷值汽油船货给Sietco，3月2-6日装运，每桶价格117.10美元。(完)

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