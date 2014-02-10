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债券 | 2014年 2月 11日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.095%，投标倍数为4.49

路透华盛顿2月10日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.085 低值 0.070 投资 0.096 价格 99.975986 高值得标比率 37.30% 投标倍数 4.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 42,000,206,900 总投标 188,696,056,900 竞争性投标得标 41,439,500,000 非竞争性投标得标 446,706,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/02/13 到期日 2014/05/15 CUSIP码 912796CM9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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