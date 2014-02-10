表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.095%，投标倍数为4.49

中国票据市场：转贴利率小幅下行紧张情绪缓解，月末收票需求增多

路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。