表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.095%，投标倍数为4.49

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透华盛顿2月10日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.085 低值 0.070 投资 0.096 价格 99.975986 高值得标比率 37.30% 投标倍数 4.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 42,000,206,900 总投标 188,696,056,900 竞争性投标得标 41,439,500,000 非竞争性投标得标 446,706,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/02/13 到期日 2014/05/15 CUSIP码 912796CM9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
第一季经济较上年同期增长3.0%，增速持平于前一季，略高于分析师平均预估的成长2.9%。（完） (编译 高琦 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。