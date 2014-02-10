USDA月报：2月10日美国棉花主要信息

路透2月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。
2011/12 2012/13 2013/14 2月
实际值 预估值 1月 预估
种植面积(百万英亩) 14.74 12.31 10.41 10.41
收割面积(百万英亩) 9.46 9.37 7.66 7.66
单产/英亩 790 887 826 826
产量 15.57 17.32 13.19 13.19
出口 11.71 13.03 10.50 10.50
年末库存 3.35 3.90 3.00 3.00(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)