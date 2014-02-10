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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 06:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 68.68 +1.56 +2.32 2394974

搜狐 71.55 +0.03 +0.04 3048298

网易 72.39 -0.44 -0.60 1073793

百度 164.24 +3.10 +1.92 3359260

台湾

台湾积体电路 17.26 +0.10 +0.58 1163639

联电 1.98 -0.02 -1.00 118329

日月光 4.79 +0.10 +2.13 94839

硅品精密 6.05 +0.10 +1.68 583373

和信超媒体 1.13 +0.06 +5.61 215131

友达 2.94 +0.00 +0.00 49910

中华电信 29.55 -0.30 -1.01 92818

台湾国际航电 44.52 -1.01 -2.22 1464870

香港

中国移动 47.41 -0.11 -0.23 157602

中国联通 13.23 -0.26 -1.93 96077

中国电信 45.92 -0.03 -0.07 22530

中芯国际 5.26 +0.16 +3.14 35090

电讯盈科 4.38 +0.08 +1.86 530

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数

(整理 张荻)
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