《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月10日

全球金市：黄金价格或遭遇七周来最大单周跌幅，因投资者追逐风险
路透班加罗尔4月28日 - 金价周五几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 68.68 +1.56 +2.32 2394974
搜狐 71.55 +0.03 +0.04 3048298
网易 72.39 -0.44 -0.60 1073793
百度 164.24 +3.10 +1.92 3359260
台湾
台湾积体电路 17.26 +0.10 +0.58 1163639
联电 1.98 -0.02 -1.00 118329
日月光 4.79 +0.10 +2.13 94839
硅品精密 6.05 +0.10 +1.68 583373
和信超媒体 1.13 +0.06 +5.61 215131
友达 2.94 +0.00 +0.00 49910
中华电信 29.55 -0.30 -1.01 92818
台湾国际航电 44.52 -1.01 -2.22 1464870
香港
中国移动 47.41 -0.11 -0.23 157602
中国联通 13.23 -0.26 -1.93 96077
中国电信 45.92 -0.03 -0.07 22530
中芯国际 5.26 +0.16 +3.14 35090
电讯盈科 4.38 +0.08 +1.86 530
(完)
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(整理 张荻)
路透班加罗尔4月28日 - 金价周五几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止4月26日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)183家，获批额度共计5,420.04亿元人民币，较上月净增加6亿元。 4月联昌信安资产管理有限公司首次获批6亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 W4 大成国际资产管理有限公司 香港 2014.04.30 37
路透首尔4月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0810GMT，外资在韩国股市卖超213 亿韩元，中止此前连续六个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月28日 -21.3 -348.7 312.4 ^4 月27日 13.3 -158.7 154.9 4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月2