澳洲数据：1月企业状况指数触及近三年高位，企业信心上升--NAB调查

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
企业状况指数改善的趋势若能维持，代表第一季基础经济增长约有3.25%，那将远高于澳洲国民银行本身的预估。
该调查的就业指数上升5点至正1，为21个月来最高。制造业者的就业再度大有改善，运动、娱乐和企业服务次之；为低迷的就业市场带来令人振奋的迹象。
未来成长也出现有希望的消息，未来订单指数跳升8点至正6，为2009年以来最高。
资本支出计划指数则上升3点至正4，因服务业增长盖过矿业及建筑业的下滑。(完) (编译 李爽/张明钧/张若琪 审校 孙茉莉/杜明霞)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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