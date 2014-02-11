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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 08:57 BJT

澳洲数据：1月企业状况指数触及近三年高位，企业信心上升--NAB调查

企业状况指数改善的趋势若能维持，代表第一季基础经济增长约有3.25%，那将远高于澳洲国民银行本身的预估。

该调查的就业指数上升5点至正1，为21个月来最高。制造业者的就业再度大有改善，运动、娱乐和企业服务次之；为低迷的就业市场带来令人振奋的迹象。

未来成长也出现有希望的消息，未来订单指数跳升8点至正6，为2009年以来最高。

资本支出计划指数则上升3点至正4，因服务业增长盖过矿业及建筑业的下滑。(完) (编译 李爽/张明钧/张若琪 审校 孙茉莉/杜明霞)
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