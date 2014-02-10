澳新经济指标预测--2月11日-2月18日****

全球金市：黄金价格或遭遇七周来最大单周跌幅，因投资者追逐风险
路透班加罗尔4月28日 - 金价周五几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月10日当周 2月11日(二) 0030 澳洲企业现况指数 1月 -- 正4 企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲房价指数 第四季 +3.0% +1.9% 澳洲房屋融资 12月 -1.8% +1.1% 投资房屋融资 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- +0.6% (较上年同期) -- +5.5% 2月11-12日 2330 澳洲消费者信心 2月 -- -1.7% 2月12日(三) 暂无重要经济数据公布。 2月13日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.5 减少2.26 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.6% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.1% 2月14日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 1月 -- 63.4% 2月17日当周 2月16日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.5% 2月17日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月18日(二) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透班加罗尔4月28日 - 金价周五几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止4月26日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)183家，获批额度共计5,420.04亿元人民币，较上月净增加6亿元。 4月联昌信安资产管理有限公司首次获批6亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 W4 大成国际资产管理有限公司 香港 2014.04.30 37
路透首尔4月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0810GMT，外资在韩国股市卖超213 亿韩元，中止此前连续六个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月28日 -21.3 -348.7 312.4 ^4 月27日 13.3 -158.7 154.9 4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月2