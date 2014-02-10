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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 06:53 BJT

****日韩经济指标预测--2月11日-2月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：     
    
    2月10日当周
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值        
    2月11日(二)
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                        1月          --       -2.1% 
              进口物价(较上年同期)                                     --       -3.5% 
    2300  韩国失业率                                      1月          --        3.0%
    2350  日本机械订单(较前月)                           12月        -4.1%      +9.3%
                      (较上年同期)                                  +17.6%     +16.6%
    
    2月12日(三)
    0300    韩国L货供额(较上年同期)                      12月          --       +7.4%
    2350    日本企业物价指数(较前月)                      1月        +0.1%      +0.3%
                            (较上年同期)                             +2.4%      +2.5%
    
    2月13日(四)    
     --    韩国央行利率决议                              2月           --        2.5%
    2350   日本投资外国债券(亿日圆)                     前周           --  卖超18,158
           外资投资日本股票(亿日圆)                                    --   卖超7,519 
    
    2月14日(五)
    暂无重要经济数据出炉
    
    
    2月17日当周
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    2月16日(日)
    2350    日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季       +0.7%      +0.3%
                             GDP环比年率                             +2.8%      +1.1%
    
    2月17日(一)
    0430    日本工业生产修正值(较前月)                    12月         --       +1.1%
                产能利用率指数(较前月)                                 --       -0.5%
    2100    韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月         --       +0.2%
                               (较上年同期)                            --       -0.4%
    
    2月18日(二)
    暂无重要经济数据出炉 (完)
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