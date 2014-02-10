美国个股：投资大亨伊坎放弃要求苹果扩大股票回购提案

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透2月10日 - 投资大亨伊坎(Carl Icahn)先前呼吁苹果 扩大股票回购，但如今有所退让，称原因在于苹果近期的回购行动，以及一深具影响力的代理人顾问呼吁反对他的提案。
伊坎周一在致苹果股东的信函中写道，他撤回要求苹果扩大股票回购500亿美元的不具约束力提案，“特别是当该公司已经如此接近完成我们要求的回购目标”。
苹果股价收盘周一上涨1.8%至528.99美元。
多月以来伊坎一直要求苹果将股票回购规模再扩大500亿美元。周日时，Institutional Shareholder Services Inc建议股东投票反对伊坎的不具约束力提案，称这项提案过度干涉公司的资金运用。
代理人顾问公司Egan-Jones也建议投票反对伊坎的计画；伊坎的提案原本要在苹果2月28日股东会上进行投票。(完)
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透首尔4月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0810GMT，外资在韩国股市卖超213 亿韩元，中止此前连续六个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月28日 -21.3 -348.7 312.4 ^4 月27日 13.3 -158.7 154.9 4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月2
* 欧元回升，此前曾受欧洲央行总裁德拉吉讲话拖累下跌 * 但仍受到法国大选相关风险牵制 * 瑞典克朗遭疲弱零售销售数据及瑞典央行举措冲击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月28日 - 欧元在周五欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四政策会议后的发布会上出言谨慎，拖累欧元回落至1.09美元下方，激发对于该行将寻求限制欧元任何涨势、担心欧元走强会阻碍通胀上升的传言。 法国消费者支出与经济成长数据疲弱，彰显欧元区经济复苏仍然面临风险。 但西班牙经济第一季成长3%，略高于预期，再度显示情况改善。一些市场人士预期，如果区内经济状况改善，将促使欧洲央行今年稍晚开始放缓紧急刺激措施。 加拿大帝国商业银行(CIBC)的策略师Jeremy Stretch表示，下周末法国总统大选第二轮投票可能让欧元承压，但如果关于中间派马克龙大胜的民调成为现实，