美国个股：投资大亨伊坎放弃要求苹果扩大股票回购提案

《全球汇市》欧元走高，受到西班牙经济成长数据提振

* 欧元回升，此前曾受欧洲央行总裁德拉吉讲话拖累下跌 * 但仍受到法国大选相关风险牵制 * 瑞典克朗遭疲弱零售销售数据及瑞典央行举措冲击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月28日 - 欧元在周五欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四政策会议后的发布会上出言谨慎，拖累欧元回落至1.09美元下方，激发对于该行将寻求限制欧元任何涨势、担心欧元走强会阻碍通胀上升的传言。 法国消费者支出与经济成长数据疲弱，彰显欧元区经济复苏仍然面临风险。 但西班牙经济第一季成长3%，略高于预期，再度显示情况改善。一些市场人士预期，如果区内经济状况改善，将促使欧洲央行今年稍晚开始放缓紧急刺激措施。 加拿大帝国商业银行(CIBC)的策略师Jeremy Stretch表示，下周末法国总统大选第二轮投票可能让欧元承压，但如果关于中间派马克龙大胜的民调成为现实，