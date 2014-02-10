欧洲经济指标预测--2月11日-2月18日****

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月10日当周 2月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 1月 +0.8% +0.40% 2月12日(三) 0745 法国经常账(亿欧元) 12月 -- 赤字19 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -0.3% +1.8% (较上年同期) +1.8% +3.0% 2月13日(四) 0001 英国RICS房价指数 1月 57 56 0700 德国CPI(较上月) 1月终值 -0.6% -0.6% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 1月终值 -0.7% -0.7% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 持平 持平 (较上年同期) -0.4% -0.4% 2月14日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% -0.1% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.3% +1.1% 0745 法国非农就业岗位 第四季 -- -0.1% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.8% -1.8% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差150 顺差171 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.4% -0.3% 2月17日当周 2月17日(一) 暂无重要经济数据公布 2月18日(二) 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 12月 -- 盈余274 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余235 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 盈余409 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差7.12 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差30.91 0930 英国CPI(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.0% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.7% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.8% PPI投入指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- -1.2% PPI产出指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 63.3 61.7 现况指数 44 41.2 (完)
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透首尔4月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0810GMT，外资在韩国股市卖超213 亿韩元，中止此前连续六个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月28日 -21.3 -348.7 312.4 ^4 月27日 13.3 -158.7 154.9 4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月2
* 欧元回升，此前曾受欧洲央行总裁德拉吉讲话拖累下跌 * 但仍受到法国大选相关风险牵制 * 瑞典克朗遭疲弱零售销售数据及瑞典央行举措冲击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月28日 - 欧元在周五欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四政策会议后的发布会上出言谨慎，拖累欧元回落至1.09美元下方，激发对于该行将寻求限制欧元任何涨势、担心欧元走强会阻碍通胀上升的传言。 法国消费者支出与经济成长数据疲弱，彰显欧元区经济复苏仍然面临风险。 但西班牙经济第一季成长3%，略高于预期，再度显示情况改善。一些市场人士预期，如果区内经济状况改善，将促使欧洲央行今年稍晚开始放缓紧急刺激措施。 加拿大帝国商业银行(CIBC)的策略师Jeremy Stretch表示，下周末法国总统大选第二轮投票可能让欧元承压，但如果关于中间派马克龙大胜的民调成为现实，