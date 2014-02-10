《全球汇市》美元指数接近两周低点，叶伦国会证词受瞩目

“我们预期她发出的讯息将会同之前几次一致，”摩根大通分析师在给客户的报告中写道。

“我们认为叶伦没有理由在联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议之前有所行动，尤其是还要等待最新一份就业报告出炉，以进一步厘清就业市场的基本趋势。”

澳元兑美元 报0.8950美元，守在周五所及的四周高点0.8999下方。加元兑美元 报1.1054加元，新西兰元兑美元 报 0.8261美元。

交易商预期，因日本公共假期，且亚洲地区今日没有影响市场的重要数据公布，主要货币走势料变动不大。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3642 1.3644 -0.01 -0.75 1.3745

美元/日圆 102.19 102.24 -0.05 -2.95 105.30

欧元/日圆 139.43 139.50 -0.05 -3.66 144.73

美元/瑞郎 0.8967 0.8969 -0.02 +0.44 0.8928

英镑/美元 1.6405 1.6400 +0.03 -0.91 1.6556

美元/加元 1.1053 1.1054 -0.01 +4.08 1.0620

澳元/美元 0.8945 0.8946 -0.01 +0.36 0.8913

新西兰元/美元 0.8266 0.8266 +0.00 +0.73 0.8206

澳元/日圆 91.420 91.460 -0.04 -2.59 93.850

新西兰元/日圆 84.490 84.510 -0.02 -2.22 86.410

英镑/日圆 167.66 167.67 -0.01 -3.83 174.33

澳元/新西兰元 1.0811 1.0816 -0.05 -0.34 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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