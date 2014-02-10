《全球汇市》美元指数接近两周低点，叶伦国会证词受瞩目

全球金市：黄金价格或遭遇七周来最大单周跌幅，因投资者追逐风险
路透班加罗尔4月28日 - 金价周五几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。
“我们预期她发出的讯息将会同之前几次一致，”摩根大通分析师在给客户的报告中写道。
“我们认为叶伦没有理由在联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议之前有所行动，尤其是还要等待最新一份就业报告出炉，以进一步厘清就业市场的基本趋势。”
澳元兑美元 报0.8950美元，守在周五所及的四周高点0.8999下方。加元兑美元 报1.1054加元，新西兰元兑美元 报 0.8261美元。
交易商预期，因日本公共假期，且亚洲地区今日没有影响市场的重要数据公布，主要货币走势料变动不大。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3642 1.3644 -0.01 -0.75 1.3745
美元/日圆 102.19 102.24 -0.05 -2.95 105.30
欧元/日圆 139.43 139.50 -0.05 -3.66 144.73
美元/瑞郎 0.8967 0.8969 -0.02 +0.44 0.8928
英镑/美元 1.6405 1.6400 +0.03 -0.91 1.6556
美元/加元 1.1053 1.1054 -0.01 +4.08 1.0620
澳元/美元 0.8945 0.8946 -0.01 +0.36 0.8913
新西兰元/美元 0.8266 0.8266 +0.00 +0.73 0.8206
澳元/日圆 91.420 91.460 -0.04 -2.59 93.850
新西兰元/日圆 84.490 84.510 -0.02 -2.22 86.410
英镑/日圆 167.66 167.67 -0.01 -3.83 174.33
澳元/新西兰元 1.0811 1.0816 -0.05 -0.34 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/朱晓军/孙茉莉; 审校 张涛/徐文焰)
路透班加罗尔4月28日 - 金价周五几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止4月26日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)183家，获批额度共计5,420.04亿元人民币，较上月净增加6亿元。 4月联昌信安资产管理有限公司首次获批6亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 W4 大成国际资产管理有限公司 香港 2014.04.30 37
路透首尔4月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0810GMT，外资在韩国股市卖超213 亿韩元，中止此前连续六个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月28日 -21.3 -348.7 312.4 ^4 月27日 13.3 -158.7 154.9 4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月2