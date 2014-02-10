美国与加拿大经济指标预测--2月11日-2月18日****

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 2月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月11日(二) 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 1月 -- 93.9 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月8日当周 -- +0.3% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月8日当周 -- +2.7% 1500 美国批发(趸售)库存 12月 +0.5% +0.5% 趸售销售 +0.5% +1.0% 2月12日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 2月7日当周 -- 405.2 再融资指数 -- 1,693.2 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字275 盈余532 2月13日(四) 1330 加拿大新屋价格(较前月) 12月 +0.1% 持平 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月8日当周 33.0 33.1 四周均值(万人) -- 33.4 续请失业金人数(万人) 2月1日当周 296.0 296.4 1330 美国零售销售(较前月) 1月 持平 +0.2% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.1% +0.7% 1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.4% 2月14日(五) 1330 美国进口价格 1月 -0.1% 持平 出口价格 持平 +0.4% 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +0.1% +1.0% 1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.4% 产能利用率 79.3% 79.2% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 80.6 81.2 现况指数 95.9 96.8 预期指数 71.6 71.2 1530 美国ECRI经济领先指标 2月7日当周 -- 133.2 2月17日当周 2月17日(一) 暂无重要数据 2月18日(二) 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 10.00 12.51 1400 外资净买入美国公债(亿美元) 12月 -- 卖出34 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流出166 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 李婷仪 审校 李爽)
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透首尔4月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0810GMT，外资在韩国股市卖超213 亿韩元，中止此前连续六个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月28日 -21.3 -348.7 312.4 ^4 月27日 13.3 -158.7 154.9 4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月2
* 欧元回升，此前曾受欧洲央行总裁德拉吉讲话拖累下跌 * 但仍受到法国大选相关风险牵制 * 瑞典克朗遭疲弱零售销售数据及瑞典央行举措冲击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月28日 - 欧元在周五欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四政策会议后的发布会上出言谨慎，拖累欧元回落至1.09美元下方，激发对于该行将寻求限制欧元任何涨势、担心欧元走强会阻碍通胀上升的传言。 法国消费者支出与经济成长数据疲弱，彰显欧元区经济复苏仍然面临风险。 但西班牙经济第一季成长3%，略高于预期，再度显示情况改善。一些市场人士预期，如果区内经济状况改善，将促使欧洲央行今年稍晚开始放缓紧急刺激措施。 加拿大帝国商业银行(CIBC)的策略师Jeremy Stretch表示，下周末法国总统大选第二轮投票可能让欧元承压，但如果关于中间派马克龙大胜的民调成为现实，