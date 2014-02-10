金砖国家：2月10日股汇市收盘纵览

路透2月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月10日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.19%，至935.50点。
中国股市：沪综指放量收升2%至逾一个月新高，投资者预期趋乐观
中国汇市：人民币收升终结四天连跌，客盘结汇回归但遭购汇制衡
香港股市：交投迟滞中收低，本周将迎来大量数据
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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 收跌0.75%报47,710.82点，交易商对近日的过度涨势进行修正，不过成交清淡，市场关注美联储新任主席叶伦本周在国会发表的证词。
拉美汇市：拉美货币走软，交易商修正过度升势
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南非股市：连续第三日收升，黄金与铂金生产商领涨，因这两种贵金属价格攀升。指标Top-40绩优股指数 涨1.33%至41,321.02点，综合指数 升1.28%，报45,920.87点。
南非汇市：兰特兑美元回吐上周部分升幅，投资人再度聚焦罢工示威
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印度股市：指标股指下滑，终止已持续四日的涨势；Idea Cellular等无线运营商挫跌，因无线波段拍卖价格上涨令外界对这些企业的利润率感到担心。指标BSE指数 下滑0.21%或42.29点，至20,334.27点，上周五收在一周高位；NSE指数 跌0.16%或9.75点，收报6,053.45点。
印度汇市：卢比逆转此前两日的涨势下跌，受进口商的美元需求推动。卢比兑美元 收在62.43/44，上周五收在62.2825/2925。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,336.020点。MSCI明晟俄罗斯指数 下滑0.16%至723.47点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.02%至34.76卢布；卢布兑欧元 小跌0.2%至47.4075卢布。(完)
(整理 徐文焰；审校 戴素萍)