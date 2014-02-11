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市场报道 | 2014年 2月 11日 星期二 08:04 BJT

企业并购：德国Continental以19亿美元收购美国企业Veyance

路透柏林2月10日 - 德国轮胎与汽车零部件制造商Continental 已经同意以14亿欧元(19亿美元)从美国私募股权投资机构凯雷投资集团(Carlyle Group) 处收购Veyance Technologies，后者曾经属于Continental竞争对手固特异轮胎(Goodyear Tire) 。

Continental表示，Veyance在全球27个工厂雇有9,000名工人，生产工业软管和制带材料，将被整合进Continental旗下的Contitech部门。

“Veyance将很快对公司的获利能力作出积极贡献，”执行长Elmar Degenhart表示，并称本次收购将通过现金和可用信用额度支付。

Contitech部门主管Heinz-Gerhard Wente在电话会议中称，购买Veyance后，Contitech可能迎来进一步的收购；本次收购将把Continental的非汽车类销售占集团营收份额从28%提高至32%，但仍低于40%的目标。

凯雷投资集团2007年以14.75亿美元从固特异轮胎手中购入Veyance，并获得许可继续将Goodyear Engineered Products品牌用于其制带材料、软管和其他产品。

与Veyance整合后，Contitech将拥有39,000名工人，营收达到约54亿欧元。Veyance在2013年的营收为20亿美元，其中超过一半来自北美市场。

Wente表示，本次交易在未来四年可能创造约7,500万欧元的协同价值；交易预计要到9月末才能完成。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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