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市场报道 | 2014年 2月 11日 星期二 08:12 BJT

更新版 1-法国经济：央行初估第一季GDP仅增长0.2%，速度放缓

(新增细节)

路透巴黎2月10日 - 法国央行周一表示，2014年第一季该国经济料仅微幅增长。作为欧元区第二大经济体，法国正力图避免经济成长进一步落在其它成员国后面。

周一出炉的数据显示，法国12月工业生产较上月减少0.3%，逊于市场预估的持平，但第四季工业生产实现增长。

央行初估第一季国内生产总值(GDP)将较上季成长0.2%，增速低于上季，此前预估上年第四季成长0.5%。

反观德国则准备将今年经济成长率预估略微调高至1.75%，因出口及内需回升。

法国国家统计局将于周五发布第四季GDP数据，路透对分析师所作调查平均预估为成长0.2%。

统计局周一公布，2013年第四季工业生产成长0.3%，但12月产出则意外下滑。

"1月发布的调查证实11月/12月的疲态可能是暂时性的，而2014年开局基础应该较佳，＂巴克莱分析师Fabrice Montagne表示。他预计，今年第一季GDP将成长0.3%，而上季则为成长0.2。(完)

(编译 龚芳; 审校 张涛)
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