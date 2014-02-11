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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 08:04 BJT

《香港报摘》--经济日报2月11日

* 头版头条：

--新鸿基地产 重推位于新界元朗楼盘“尔峦”，每平方尺价介乎7,583-1.24万港元，部分单位较去年3月的定价低34%。

* 其他：

--随着市场对人民币升值期望维持，渣打 上调今年全年香港人民币存款预测，由原来的1万亿元升至1.15-1.2万亿元。

--财经事务及库务局局长陈家强接受专访时表示，香港离岸人民币业务要进一步做大，关键在于能否扩大资金回流机制，在内地各项资本帐开放建议之中，相信以中港基金互认可望最快成事。

--中国手机游戏“我叫MT”营运商乐动卓越拟最快今年第二季在香港上市集资1-2亿美元。

--首创置业 设定今年销售目标为280亿元人民币，按年大升40%，与市场上保守的预测背道而驰。公司并将2018年全年的销售目标定为600亿元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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