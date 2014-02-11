《香港报摘》--经济日报2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
* 头版头条：
--新鸿基地产 重推位于新界元朗楼盘“尔峦”，每平方尺价介乎7,583-1.24万港元，部分单位较去年3月的定价低34%。
* 其他：
--随着市场对人民币升值期望维持，渣打 上调今年全年香港人民币存款预测，由原来的1万亿元升至1.15-1.2万亿元。
--财经事务及库务局局长陈家强接受专访时表示，香港离岸人民币业务要进一步做大，关键在于能否扩大资金回流机制，在内地各项资本帐开放建议之中，相信以中港基金互认可望最快成事。
--中国手机游戏“我叫MT”营运商乐动卓越拟最快今年第二季在香港上市集资1-2亿美元。
--首创置业 设定今年销售目标为280亿元人民币，按年大升40%，与市场上保守的预测背道而驰。公司并将2018年全年的销售目标定为600亿元。（完）
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路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北