欧洲政经：德国宪法法院削弱欧洲央行OMT计划--ZEW主席

Fuest说现在有一种结果可能是欧洲法院增加条件设定，比如强调OMT绝对不可取代政府债务重组，而且绝不等同于国与国之间的财务移转。

不过他也说，德国宪法法院介入之后，现在欧洲央行任何性质的购债看来都有困难。德国宪法法院很有可能在欧洲法院公布裁定之后也自行判决。

“我认为现在看来购债已非易事，因为不论他们怎么做，都会被人批评是在规避OMT的争议，”他说。

然而，欧元区面对通缩风险以及新兴市场引发的动荡，欧洲央行今年或许得采取某种形式的政策行动。

“我认为虽然这不会很快就发生，但应该就是在今年。”Fuest说。他并表示，比起购买政府公债，欧洲央行若是再次推出长期再融资操作(LTRO)，为银行业挹注长期低廉贷款的作法来支持经济，或许争议性会少一些。(完)