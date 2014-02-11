《焦点》现代汽车暂停两年后重启产能扩张，包括在华兴建第四家工厂

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
可以肯定的是，即便在产能冻结时期，现代汽车与起亚汽车也在悄然进行产能提升，将年产能潜力从冻结前的约650万辆增至约740万辆。这一增长来自在产能扩张禁令发布前批准的产能提升，以及在可能的情况下增加夜班。
现代汽车与起亚汽车希望今年能通过在海外工厂增多加班、夜班，以及起亚在华第三家工厂投产，从而达到销售目标。起亚在华的第三家工厂在产能冻结前获批。
在2020年之前，中国汽车年销量可能达到3,500-3,800万辆。现代汽车正考虑将三座内地城市--重庆、西安和武汉之一作为新厂的潜在地址。如果这一计划敲定，第四家工厂将成为现代汽车在2012年之后的首次大规模制造产能投资。2012年，现代汽车在巴西的汽车组装工厂和中国第三家汽车工厂投产，这两个扩产项目分别是在2008和2010年宣布。
“坦率地说，中国消费者没有世界其他地方的人那么挑剔，”一位熟悉现代汽车想法的人士表示，“在这里扩张产能更容易。”
不过，新产能投资仍有可能遭到郑梦九的否决。(完) (编译 朱晓军/张若琪/李爽；审校 张涛/李婷仪/张荻)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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