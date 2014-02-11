《焦点》现代汽车暂停两年后重启产能扩张，包括在华兴建第四家工厂

可以肯定的是，即便在产能冻结时期，现代汽车与起亚汽车也在悄然进行产能提升，将年产能潜力从冻结前的约650万辆增至约740万辆。这一增长来自在产能扩张禁令发布前批准的产能提升，以及在可能的情况下增加夜班。

现代汽车与起亚汽车希望今年能通过在海外工厂增多加班、夜班，以及起亚在华第三家工厂投产，从而达到销售目标。起亚在华的第三家工厂在产能冻结前获批。

在2020年之前，中国汽车年销量可能达到3,500-3,800万辆。现代汽车正考虑将三座内地城市--重庆、西安和武汉之一作为新厂的潜在地址。如果这一计划敲定，第四家工厂将成为现代汽车在2012年之后的首次大规模制造产能投资。2012年，现代汽车在巴西的汽车组装工厂和中国第三家汽车工厂投产，这两个扩产项目分别是在2008和2010年宣布。

“坦率地说，中国消费者没有世界其他地方的人那么挑剔，”一位熟悉现代汽车想法的人士表示，“在这里扩张产能更容易。”