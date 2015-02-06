台湾人事：国安会秘书长金溥聪辞职获准，由前国防部长高华柱接任

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透台北2月6日 - 台湾总统府周五宣布，国安会秘书长金溥聪请辞获准，遗缺由国防部前部长高华柱接任。
总统府另指出，总统府秘书长杨进添请辞获准，遗缺由立法院前副院长曾永权接任；相关人事令将于2月12日交接生效。
总统府发出新闻稿表示，国安会秘书长金溥聪因个人健康因素，向总统提出辞呈。总统虽一再慰留，金溥聪秘书长仍因健康与家庭考量，向总统多次请辞，总统终勉予同意。
总统府指出，新任国安会秘书长高华柱可有效协调国安部门，提供总统国安事务之谘询意见。
此外，国民党文传会副主委陈以信接任总统府发言人，与发言人马玮国分工处理总统府新闻事宜；原发言人殷玮免兼发言人，专任总统秘书，召集总统文稿小组。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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