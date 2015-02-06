版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 17:45 BJT

台湾人事：国安会秘书长金溥聪辞职获准，由前国防部长高华柱接任

路透台北2月6日 - 台湾总统府周五宣布，国安会秘书长金溥聪请辞获准，遗缺由国防部前部长高华柱接任。

总统府另指出，总统府秘书长杨进添请辞获准，遗缺由立法院前副院长曾永权接任；相关人事令将于2月12日交接生效。

总统府发出新闻稿表示，国安会秘书长金溥聪因个人健康因素，向总统提出辞呈。总统虽一再慰留，金溥聪秘书长仍因健康与家庭考量，向总统多次请辞，总统终勉予同意。

总统府指出，新任国安会秘书长高华柱可有效协调国安部门，提供总统国安事务之谘询意见。

此外，国民党文传会副主委陈以信接任总统府发言人，与发言人马玮国分工处理总统府新闻事宜；原发言人殷玮免兼发言人，专任总统秘书，召集总统文稿小组。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐