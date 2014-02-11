《全球重要经济事件一览表》--2月11日-2月18日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月11日(二)
布鲁塞尔/法兰克福/柏林/伦敦/巴黎--路透欧元区2014峰会 (至2月13日)
伦敦--Fathom Consulting货币政策论坛。前英国央行货币政策委员会委员朱利亚斯(DeAnne Julius)、吉弗(John Gieve)、森坦斯(Andrew Sentance)将与会(0900)。
法兰克福--欧元集团工作小组主管Thomas Wieser发表演说。(1130)
美国纽华克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在德拉瓦大学主办的一场活动中，就经济前景发表演说(1400)。
布鲁塞尔--欧洲央行管委会成员兼比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)公布比利时央行年度报告(1400)。
德国卡尔斯鲁厄--欧洲央行管委会成员魏德曼在一场律师俱乐部会议上发表谈话(1500)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼将参加WIWIPOL研讨会，题为“新多极世界秩序下欧盟的未来”。
美国史丹福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在史丹福经济政策研究所主办的活动，参与“金融稳定之路”讨论(0100)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会金融服务委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1500)。
2月12日(三)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉和管理委员会成员柯恩出席“欧洲货币机构20周年”论坛。
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在欧美商会和SGH Macro Advisors主办的活动，参与专题讨论“美国和欧元区2014年面对的经济和货币政策挑战”(1335)。
马德里--欧洲央行执委普雷特发表演说。(1110)
德国巴特洪堡--欧洲央行执委科尔发表演说。(1830)
斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至2月13日)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
2月13日(四)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔参与一场金融市场动态研讨会(0125)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森向成员发表年度讲话(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1530)。
2月14日(五)
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话。
德国不来梅--欧洲央行管委会成员魏德曼将发表讲话，题为“欧洲的稳定货币”(1730)。
2月17日(一)
瑞士Ermatingen--瑞士央行总裁乔丹发表演讲(1530)。
东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
2月18日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
悉尼--澳洲央行发布2月政策会议记录(0030)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 龚芳)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北