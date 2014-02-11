《新兴市场重要经济事件预告》--2月11日-2月18日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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2月11日(二)
孟买--印度央行总裁拉詹参加校友组织的庆祝活动(1330)。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
2月12日(三)
东京--国际货币基金组织(IMF)亚太部门副主任Jerry Schiff就日本的最新发展举行简报会(0300)。
孟买--印度软件和服务业企业行业协会NASSCOM举办2014年印度领导力论坛(至2月14日)。印度央行总裁拉詹将出席开幕式。
布达佩斯--匈牙利央行首席经济学家Danial Palotai就通胀趋势举行记者会(0800)。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer与商界领袖和分析师一同出席关于干预捷克克朗的圆桌会议(1300)。
2月13日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行管理委员会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。
2月14日(五)
莫斯科--俄罗斯央行议息会议(1000)。
首尔--韩国央行总裁金仲秀例行会见投资银行专家，探讨最近期的经济事件。
2月17日(一)
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会(至2月19日)。
2月18日(二)
马尼拉--菲律宾2014年投资论坛。菲律宾总统阿基诺、财长普里斯马和央行总裁泰谭柯将发言。
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议(1400)。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议。
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行议息会议(2300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北