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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 08:23 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月11日-2月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月11日(二)

孟买--印度央行总裁拉詹参加校友组织的庆祝活动(1330)。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

2月12日(三)

东京--国际货币基金组织(IMF)亚太部门副主任Jerry Schiff就日本的最新发展举行简报会(0300)。

孟买--印度软件和服务业企业行业协会NASSCOM举办2014年印度领导力论坛(至2月14日)。印度央行总裁拉詹将出席开幕式。

布达佩斯--匈牙利央行首席经济学家Danial Palotai就通胀趋势举行记者会(0800)。

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer与商界领袖和分析师一同出席关于干预捷克克朗的圆桌会议(1300)。

2月13日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

雅加达--印尼央行举行管理委员会会议。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。

2月14日(五)

莫斯科--俄罗斯央行议息会议(1000)。

首尔--韩国央行总裁金仲秀例行会见投资银行专家，探讨最近期的经济事件。

2月17日(一)

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会(至2月19日)。

2月18日(二)

马尼拉--菲律宾2014年投资论坛。菲律宾总统阿基诺、财长普里斯马和央行总裁泰谭柯将发言。

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议(1400)。

华沙--波兰央行货币政策委员会会议。

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议。

圣地亚哥--智利央行议息会议(2300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校　戴素萍)
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