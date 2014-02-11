《香港报摘》--信报2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
* 头版头条：
--新鸿基地产 新界元朗楼盘“尔峦”售价较去年3月低35%，亦较同区二手楼价低10-15%，预料已掀起新盘第二波减价潮。
* 其他：
--ING银行指出，去年中资企业往欧洲的并购合共83宗，涉资达164亿美元，按年增长6.7%；预料今年有关中欧并购活动将会增加，三大热门行业分别为工业、零售及消费品，以及天然资源。
--市场消息透露，澳门于2月首六日即农历新年期间的博彩收入为83亿澳门元，以此估算2月份博彩收入可能按年大增20%以上。
--中国海外 母公司中国海外集团副董事长孔庆平称，集团不排除投资金融行业，但他强调，中国房地产企业与银行间不会有协同效应，因此对银行及保险等只会作为财务上的投资。
--广汽集团 公布1月份销量8.25万辆，按月下滑41.9%；长城汽车 1月份销量则按月增长10.9%。（完）
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路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北