《香港报摘》--信报2月11日

* 头版头条：

--新鸿基地产 新界元朗楼盘“尔峦”售价较去年3月低35%，亦较同区二手楼价低10-15%，预料已掀起新盘第二波减价潮。

* 其他：

--ING银行指出，去年中资企业往欧洲的并购合共83宗，涉资达164亿美元，按年增长6.7%；预料今年有关中欧并购活动将会增加，三大热门行业分别为工业、零售及消费品，以及天然资源。

--市场消息透露，澳门于2月首六日即农历新年期间的博彩收入为83亿澳门元，以此估算2月份博彩收入可能按年大增20%以上。

--中国海外 母公司中国海外集团副董事长孔庆平称，集团不排除投资金融行业，但他强调，中国房地产企业与银行间不会有协同效应，因此对银行及保险等只会作为财务上的投资。

--广汽集团 公布1月份销量8.25万辆，按月下滑41.9%；长城汽车 1月份销量则按月增长10.9%。（完）

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