《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透香港2月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较。（1美元=7.7567港元 ）
美股道琼工业指数 周一收高7.71点，或0.05%，报15,801.79点。因投资人消化近期市场涨势，且等待周二美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦在国会作证词陈述。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 154.960 -1.37 40436 12.020 -0.66 中国铝业 8.970 -0.33 12931 2.783 0.11 中国移动 47.410 -0.23 157602 73.549 0.00 中国人寿 39.660 -0.97 50849 20.509 -0.20 中石油 98.830 1.14 72625 7.666 -0.05 中石化 74.530 -1.22 40309 5.781 0.02 汇丰控股 51.380 -0.73 1902779 79.708 0.64 中电信 45.920 -0.07 22530 3.562 -0.23 中国联通 13.230 -1.93 96077 10.262 -0.94 兖州煤业 7.690 -2.90 30086 5.965 -0.42 华能国际 35.960 -0.61 7981 6.973 -0.38 南方航空 16.540 -0.42 4456 2.566 -0.16 东方航空 16.710 0.06 2072 2.592 -0.68 中芯国际 5.260 3.14 35090 0.816 -1.69（完）
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北