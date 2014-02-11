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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月11日

路透香港2月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较。（1美元=7.7567港元 ）

美股道琼工业指数 周一收高7.71点，或0.05%，报15,801.79点。因投资人消化近期市场涨势，且等待周二美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦在国会作证词陈述。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 154.960 -1.37 40436 12.020 -0.66 中国铝业 8.970 -0.33 12931 2.783 0.11 中国移动 47.410 -0.23 157602 73.549 0.00 中国人寿 39.660 -0.97 50849 20.509 -0.20 中石油 98.830 1.14 72625 7.666 -0.05 中石化 74.530 -1.22 40309 5.781 0.02 汇丰控股 51.380 -0.73 1902779 79.708 0.64 中电信 45.920 -0.07 22530 3.562 -0.23 中国联通 13.230 -1.93 96077 10.262 -0.94 兖州煤业 7.690 -2.90 30086 5.965 -0.42 华能国际 35.960 -0.61 7981 6.973 -0.38 南方航空 16.540 -0.42 4456 2.566 -0.16 东方航空 16.710 0.06 2072 2.592 -0.68 中芯国际 5.260 3.14 35090 0.816 -1.69（完）
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