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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 08:52 BJT

全球金市：金价持于两周高点附近，静候叶伦的国会证词陈述

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将于1500GMT在众议院金融服务委员会首次发表证词演说，且可能面临有关劳动市场和缩减刺激脚步的提问。

包括周五的非农就业报告在内的近期经济数据疲弱，使得许多市场人士希望能放慢缩减购债的脚步。

AngloGold Ashanti 旗下Sadiola和Yatela金矿区的工人，周一展开五日罢工，要求更好的资遣费。

全球最大几家铂金生产商和AMCU工会本周将与南非政府调停者举行个别的会议，讨论罢工问题，但公司和工会之间则没有协商计划。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/杜明霞)
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