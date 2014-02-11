更正-中国个股：渤海轮渡拟通过香港子公司购进意大利一邮轮

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
(更正：标题及内文“油轮”有误，应为“邮轮”)
路透上海2月11日 - 中国渤海湾地区最大客滚运输企业--渤海轮渡 拟发展国际邮轮业务。该公司周二公告称，将通过新设香港全资子公司--渤海邮轮，购进意大利歌诗达邮轮公司下属“哥斯达旅行者”邮轮，购船协议价款4,368万美元。
根据公司公告，渤海邮轮公司于2月7日获得香港政府公司注册处核准并设立，拟购进的意大利邮轮，将主要立足于中国周边的亚洲国家开展邮轮业务。
子公司购买邮轮所需价款，将采取内保外贷方式，向中国银行海外分支机构，申请金额约4,000万美元，三年期贷款，上市公司则向香港子公司提供4,000万美元的贷款担保。
渤海轮渡周一收报9.93元人民币，最近一个月累计上涨36%。（完）
参看详情,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北