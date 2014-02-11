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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 09:04 BJT

更正-中国个股：渤海轮渡拟通过香港子公司购进意大利一邮轮

(更正：标题及内文“油轮”有误，应为“邮轮”)

路透上海2月11日 - 中国渤海湾地区最大客滚运输企业--渤海轮渡 拟发展国际邮轮业务。该公司周二公告称，将通过新设香港全资子公司--渤海邮轮，购进意大利歌诗达邮轮公司下属“哥斯达旅行者”邮轮，购船协议价款4,368万美元。

根据公司公告，渤海邮轮公司于2月7日获得香港政府公司注册处核准并设立，拟购进的意大利邮轮，将主要立足于中国周边的亚洲国家开展邮轮业务。

子公司购买邮轮所需价款，将采取内保外贷方式，向中国银行海外分支机构，申请金额约4,000万美元，三年期贷款，上市公司则向香港子公司提供4,000万美元的贷款担保。

渤海轮渡周一收报9.93元人民币，最近一个月累计上涨36%。（完）

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 徐永；审校 张喜良)
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