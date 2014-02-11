《中国报摘》--其他报纸重要消息2月11日

**上海证券报**

--上海市政府工作会议明确，今年上海市政府重点工作中，上海自贸区建设位列各项工作之首，此外还包括加快推进上海国际金融、航运、贸易中心的建设，以及深化国资国企改革、加强生态环境建设等方面。

--国务院参事夏斌称，新一轮改革关键在于落实，但是当前存在两个突破难点：一是广泛启动改革，如何确保不主动引发难以驾驭的系统性风险，二是改革的部际协调难度非常大。他建议，要坚持改革，但不要好高骛远，要有底线思维，坚持渐进式原则。

--广东省科技金融工作会议召开，会上出台了《2014年科技·金融·产业融合创新发展重点行动》等文件，内容包括探索设立1-2家民营银行，以及探索在广州设立创新型期货交易所等。

**第一财经日报**

--支付宝官方证实，余额宝推出的“用户专享权益2期”一年期万能险产品，将在2月14日元宵节当日公开发售，预期年化收益率为7%，还能保本保底。合作方珠江人寿表示，该产品锁定了一些投资收益较高的项目，包括一些基建项目。

**21世纪经济报 道**

--铁路货运价格节后将迎来一轮新的上调，多位受访人士表示，这次上调的时点和幅度将跟去年相似，在2月10日-20日间，上涨的金额为每吨公里1.5分，不过最终的时间和涨幅将以发改委的文件为准。

--记者从权威渠道获悉，经历了年初激进的信贷投放，1月最后一周，工农中建四大行不得不收缩信贷的策略；四大行当月新增人民币贷款约3,500亿元，较1月前20天的4,400亿元压缩了近千亿。

--中石油总部人士透露，中石油确已决定放缓炼厂产能建设，已应对中国成品油需求放缓的压力。(完)