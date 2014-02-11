《中国报摘》--其他报纸重要消息2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
**上海证券报**
--上海市政府工作会议明确，今年上海市政府重点工作中，上海自贸区建设位列各项工作之首，此外还包括加快推进上海国际金融、航运、贸易中心的建设，以及深化国资国企改革、加强生态环境建设等方面。
--国务院参事夏斌称，新一轮改革关键在于落实，但是当前存在两个突破难点：一是广泛启动改革，如何确保不主动引发难以驾驭的系统性风险，二是改革的部际协调难度非常大。他建议，要坚持改革，但不要好高骛远，要有底线思维，坚持渐进式原则。
--广东省科技金融工作会议召开，会上出台了《2014年科技·金融·产业融合创新发展重点行动》等文件，内容包括探索设立1-2家民营银行，以及探索在广州设立创新型期货交易所等。
**第一财经日报**
--支付宝官方证实，余额宝推出的“用户专享权益2期”一年期万能险产品，将在2月14日元宵节当日公开发售，预期年化收益率为7%，还能保本保底。合作方珠江人寿表示，该产品锁定了一些投资收益较高的项目，包括一些基建项目。
**21世纪经济报 道**
--铁路货运价格节后将迎来一轮新的上调，多位受访人士表示，这次上调的时点和幅度将跟去年相似，在2月10日-20日间，上涨的金额为每吨公里1.5分，不过最终的时间和涨幅将以发改委的文件为准。
--记者从权威渠道获悉，经历了年初激进的信贷投放，1月最后一周，工农中建四大行不得不收缩信贷的策略；四大行当月新增人民币贷款约3,500亿元，较1月前20天的4,400亿元压缩了近千亿。
--中石油总部人士透露，中石油确已决定放缓炼厂产能建设，已应对中国成品油需求放缓的压力。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北