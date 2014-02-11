港报财经评论：内房短线升，长期要审慎--经济日报2月11日

内房短线升，长期要审慎/ 林瑞芬

上周五美股升，A股昨亦升，但港股大势仍处筑底阶段，昨反跌0.27%至21,579；大市成交额只有604亿港元，又是失望，但愿只是时辰未到缘故，等耶伦讲话明前景。上证昨升2.03%至2,086，正如上周引述数据指对A股2月表现有冀望，暂不失所望。技术分析指标MACD显见回升，有利上证先挑战2,100，再回试2,250，暂定性为短线小反弹浪，大涨空间有限。

A股局势稳；相反，美股目前趋向尚待清晰，关键还是联储局就未来货币政策的阐释。上周公布的就业经济数据，矛盾将令市场更为不安，急待新任联储局主席耶伦解读。回说美国今年1月份失业率由6.7%降至6.6%，乃利好。相反，新增非农业职位只有11.3万份工作，远低于市场预期数18万新职位，是否又是冷天气的错。有可能，但若非如此，联储局就未来货币政策的制定将因数据而矛盾，因之前，伯南克曾指会参考失业率6.5%的指标，由于更多人彻底放弃搵工念头，退出而基数跌，失业数据致有所下调，若计及劳动力参与率没有大升之因素。其实，若联储局只因为失业率触到6.5%而提早收水甚至加息，可能会令经济又受打击。由此，市场急待耶伦阐述未来的制定货币政策，是降失业率来就政策，或是增加指标来制定币策，让市场更为了解联储局的运作，以减低未来市场受不明朗因素的更大冲击，就要听今周二晚耶伦怎讲。只要让市场有更清晰导向，港股又在A股回稳略为造好势头下，暂可望确认恒指于21,200左右暂触短期底，反覆组织到反弹浪，21,800/22,500为阻力。

手机设备股持续闯关，酷派集团 上升7.9%至4.89港元；巨腾 及比亚迪电子 升4.1%及1.7%。金山软件 ，亦攀升0.8%。无疑，以图论图，月初以来，相关股份之技术走势呈强于大市，暂成游资避难所。个别来讲，消息主导者，有券商雪中送炭建议低吸天工国际 ，认为可取，昨日该股升5.1%至2.26港元，胜市场。公司公布与新加坡道伦柏格于当地成立合资公司，为公司第八家海外销售分公司，合资双方计划推动天工TG品牌在东南亚的营销网络建立和全球市场占有率。2014年，合资公司计划实现特殊钢销售2,000吨至3,000吨，销售额1,000万美元以上。1月尾，天工又与西部钛业签订钛锭供应合约，今年将向西部钛业供应400吨钛锭。从近期发展来论，今年天工业绩料不差，股价目标2.5至2.6港元，1.9港元止蚀。(B07)

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A股2月多数上升/ 余少文

中国内地踏入马年第二个交易日急升，似乎A股可以维持过去“红2月”走势，只是中资股在等中国政策，最重要是港股直通车仍未开出，短期跑输A股。A股昨日显着上升，上证综合指数升2%，收报2,086点，沪深两市成交额更增加至2,900亿人民币，可惜国企指数反弹受制10天平均线，全日先升后跌，下跌31点或0.3%，收报9,613点，成交额110亿港元，47%主板H股逆市上升；而红筹指数跌10点或0.3%，收报4,146点，成交额55亿港元。

中国内地股市踏入马年两连升，应是投资者憧憬A股可以维持过去“红2月”的走势，因为自2000年以来，上证过去14年的2月市况，只有3年下跌，即A股2月市况有近80%机会可以录得升幅；14年来的2月平均升幅达3.3%，即上证在2月底很大机会升越2,100点。要留意上证2月会否出现“黑2月”，出现便要小心，因为红2月不代表当年余下的10个月可以保持上升。2001年、2008年和2013年出现黑2月，当年余下的10个月都是继续跌，去年下跌11%已是跌得最少，2008年曾跌58%。

所以A股一旦出现黑2月，投资者买入跟A股息息相关的股份或ETF时，便要审慎，睇好的保险股、证券股等便要避之则吉！尽管国指并没有红2月的现象，14年来的2月有逾1/3录得下跌。中资股跟A股的关系愈来愈密切，A股走势一定会影响国指，故A股如见到2月红，始终可以为中资股带来支援。但短期能支持中资股的动力，暂时见不到，但维持港股直通车是日后上升主要推动力的睇法，只是人民银行1年前提及研究QDII2后，一直没有声气，到去年11月才有外电引述副行长易纲表示央行将启动QDII2，但到今日仍未有下文。相反，近日公布的第四季货币政策执行报告并没有提及QDII2，但提及去年下半年上海为建设国际金融中心而推出的合格境内有限合伙人制度（QDLP），表示研究扩大境内金融机构对外投资和QDLP试点，有序引导资本流出。

似乎中国希望由专业投资者先行一步，故港股直通车仍未能驶出车厂，相信还要一段时间才能开到月台接客。至于第四季货币报告令部分人憧憬第二季末或有政策微调，但认为报告是维持去年第三季的经济预期，即平稳向好、稳中有进，在下一阶段主要政策思路中继续强调流动性闸门调控的重要性，暗示未来流动性难以放松，即维持去年第二季开始的流动性紧缩做法，未来的利率波动性可能更大。(B08)