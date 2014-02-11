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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 09:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲强劲数据出炉后买气畅旺

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* 澳洲1月企业信心及企业状况指数上升

* 澳洲1月企业状况指数逼近三年高位

* 数据出炉后，澳元/美元自0.8950/55最高跳升至0.8974

* 据传在0.9000有期权障碍，略高于该处挂有停止单　(完)

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