港报财经评论：外资看法主导中资股--信报2月11日

外资看法主导中资股/ 习广思

欧洲股神波顿在中资股身上受过教训，他在年初展望中资股市场时，直言投资者看中国前景时，常犯的两个错误，一是把中国事情看成非黑即白；二是纯粹以西方经验审视中国。例如去年第二季炒作中国经济硬着陆吓破胆、早两年的房地产泡沫论、地方债炸弹、民企爆煲吓怕资金等。这些无疑是风险，但又是否值得惊慌至此?目前外国芬佬主导着资金流向，你不需要认同他们的观点，但要知道他们留意些什么；更关键的是，他们如何看中国，将决定他们在中国股市risk on还是risk off。近期外资对中国是risk on还是risk off?答案很明显。新兴市场波动拖累中资股，“债王”认为，中国是全球不明朗因素的源头，且在投资界开始得到回响。

投资者担心联储局退市过程中，市场能否幸存下来，但更难答的问题是，人行收紧货币政策，市场能否幸存下来?他认为，市场共识是环球市场波动性增加，虽不会有太多伤亡，但中国的种种未知数，是一大风险。另一篇市场评论提到，美国退市、市场避险、新兴国动荡的同时，更令人不安的是中国PMI转弱，加上“诚至金开1号”信托濒临违约，引发的影子银行风险问题，令投资市场密切关注中国情况。

中国PMI转弱会否引发硬着陆危机?信托产品面临违约，是否一个金融大炸弹?中国的不明朗因素正在增加，有可能引发一场危机，但也有可能触发中国加快改革步伐。不看好的投资者派担忧下一场信贷风暴的发生，但看好的投资者派期待改革带来希望。无论阁下认同与否，去年11月外资受落改革故事时，是看好的投资者，如今担心信贷风险时，则是不看好的投资者当道了。改革有希望，债务有风险，中国叫人看不清的，其实是中国的政策取态。正如中国大看好的投资者罗奇早前警告，中国政策立场不一，成为新的不明朗因素。中国一方面意识到要逐步扭紧水喉，去年已向地方政府下达强烈讯息，不再以追逐增长为目标，亦不再容忍大量举债融资，人行再以“钱荒”表明不可能放松的政策立场，一切都似在为转型改革做准备。同时，领导人其实未愿意，亦不能完全放弃高增长目标，因为让增长放慢可能加大债务违约风险。(B01)

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储局收水，市场波动，赚钱更难/ 苏子

自联储局2009年3月正式启动三轮QE以来，认为措施对美国经济最大贡献便是成功阻止了像上世纪30年代般的经济大萧条危机爆破。但由于措施所提供的庞大便宜资金，只是为市场上的各路大投机者提供一个低风险高回报的疯狂炒作良机，结果令各类高风险资产价格一升再升，但可惜大量便宜资金在赚了大钱后，却没有明显自高风险资产市场大举回流至需要长时间投资，才能取得回报成效的实体经济里。

大家看到眼下的美国通胀率持续维持低企，并且已有分析员正担心会否陷入通缩，便知道三轮QE措施其实对美国实体经济的帮助不是太大。只是5年时间过去了，基于资产价格的大幅急升，市场亦早已相信因金融海啸所导致的经济创伤应已近乎复元过来；加上最新的美国失业率已经下跌至6.6%，更令市场因联储局收水而对经济可能再陷另一轮的新危机，例如滞胀或通缩视而不见，大家只是继续关心股市在今年里能否承接去年的强劲势头。因此，联储局实施三轮QE措施后，或因实体经济环境受惠程度远较预期低，因此随着目前美国失业率已因大量失业人士放弃找寻工作而大幅回落，表面看经济不错后，故决定“见好即收”，今年内完全结束QE措施的可能性极高。

而在此大前提下，相信大家所关注的股市表现，极有可能在短时间随时出现逾20%波幅的大上大落局面，令胆汁少一点的投资者在这风高浪急的大环境里，随时因市场波幅太大及嘈音太多，导致交易时的心理质素急降而出现巨大亏损。由于今年为联储局收水年，肯定令市场情绪较为波动，故金融市场的表现应不会平稳地以某个方向作单边市形式发展，结果将增加投资者今年的赚钱难度。在今年市场处于情绪波动的炒作环境里，投资者宜留意与市场情绪波动有较高关连性的欧罗兑日圆走势。预料其波幅绝对可以令爱好冒险的汇市投资者，若能掌握到较准确的出入市时机，应不难在今年的汇市猎取到惊人的回报。短线而言，欧罗兑日圆的关键阻力为20天SMA，如乏力突破收市，配合环球股市重拾跌浪的话，预料将会出现可观跌幅及朝着200天SMA支持迈进。(B13)