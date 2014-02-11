港报社评：所谓“陆路入境税”，醉翁之意不在酒--文汇报2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
人民力量立法会议员陈伟业和陈志全，提出香港征收陆路入境税，向每名经陆路入境的非香港居民，征收每次100港元的入境税。必须指出的是，内地游客对香港经济有重要贡献，港人理应善待。香港应对内地游客数目增长的对策，应该是设法扩大接待旅客能力，而不是赶客堵路。其实，所谓征收陆路入境税，表面上是要减少内地游客数量，背后的目的是制造矛盾，挑起两地民众的对立，阻碍两地社会经济交流。
开放“个人游”以来，为香港旅游业和各行各业带来了商机，刺激香港经济强劲复苏，成为香港经济持续畅旺的重要动力。香港旅游相关行业共聘用约60万名雇员，占香港总劳动人口约1/6。“个人游”对香港就业的巨大贡献不可忽视。
两地人员交流频繁，难免出现一些争执和摩擦，但与对香港的经济和就业的巨大贡献相比，只是小问题。然而，少数人不断利用这方面的问题，炒作所谓“抗融合、拒赤化”等议题，抗拒与内地合作，企图“去中国化”，给香港和内地合作发展制造障碍，与广大市民利益背道而驰。所谓征收陆路入境税，不过是“去中国化”说法的变种。
香港应对“个人游”游客数目增长的对策，应该是扩建新商业区、增加酒店、多设旅游景点，设法扩大接待旅客能力，绝不能用征收陆路入境税的方法赶客拒客，阻碍两地交流。正如海洋公园主席盛智文指出，旅客多是个问题，但也是个“好问题”，如果没有旅客来香港将会更差，因此应给予政府机会去改善基建，减少对本地人的影响。(A03)
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路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北