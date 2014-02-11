港报社评：所谓“陆路入境税”，醉翁之意不在酒--文汇报2月11日

人民力量立法会议员陈伟业和陈志全，提出香港征收陆路入境税，向每名经陆路入境的非香港居民，征收每次100港元的入境税。必须指出的是，内地游客对香港经济有重要贡献，港人理应善待。香港应对内地游客数目增长的对策，应该是设法扩大接待旅客能力，而不是赶客堵路。其实，所谓征收陆路入境税，表面上是要减少内地游客数量，背后的目的是制造矛盾，挑起两地民众的对立，阻碍两地社会经济交流。

开放“个人游”以来，为香港旅游业和各行各业带来了商机，刺激香港经济强劲复苏，成为香港经济持续畅旺的重要动力。香港旅游相关行业共聘用约60万名雇员，占香港总劳动人口约1/6。“个人游”对香港就业的巨大贡献不可忽视。

两地人员交流频繁，难免出现一些争执和摩擦，但与对香港的经济和就业的巨大贡献相比，只是小问题。然而，少数人不断利用这方面的问题，炒作所谓“抗融合、拒赤化”等议题，抗拒与内地合作，企图“去中国化”，给香港和内地合作发展制造障碍，与广大市民利益背道而驰。所谓征收陆路入境税，不过是“去中国化”说法的变种。

香港应对“个人游”游客数目增长的对策，应该是扩建新商业区、增加酒店、多设旅游景点，设法扩大接待旅客能力，绝不能用征收陆路入境税的方法赶客拒客，阻碍两地交流。正如海洋公园主席盛智文指出，旅客多是个问题，但也是个“好问题”，如果没有旅客来香港将会更差，因此应给予政府机会去改善基建，减少对本地人的影响。(A03)