港报社评：新盘大减价谷气氛，楼市添压--经济日报2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
传统上，香港楼市交投往往在农历年假后转旺，出现量价齐升的小阳春。惟马年首个一手元朗新盘昨开价，发展商定价未如往年进取，反较同区楼价低10%，并提供大量优惠，带头减价作招徕。
该新盘曾在去年3月，即实施一手新楼销售新例前约一个月，推售部分单位，而现时重推的单位，在计及多项优惠后，近一年间变相减价约40%。此有指标意义，反映港府在去年实施一手楼销售新例以及楼控“双辣招”后，楼价承受下行重压的后果。
发展商的盘算，应是冀如过去般“低开高走”催谷销情，惟此如意算盘要打响的难度甚大。
其一，新兴国走资震荡。美国储局续退市减买债，触发新兴国资产市场震荡，打击准买家置业意慾，不但令楼市小阳春未实现，更可能加深观望气氛，令新盘难以提价。
其二，新楼盘尤其新界新盘供应势增。有研究指今年香港一手住宅单位推盘量将达1.7万伙，较去年增逾30%。货比三家，发展商叫价自难高。 在这双重压力下，楼市缺乏小阳春气氛带动，发展商今年较有力的促销手段只剩价格因素，在利率仍低企、刚性需求不少下，短期内虽未必会出现全面劈价潮，惟新盘优惠折扣势必不可少，才有望为销情保温。 总括而言，楼市调整步伐可能因而加快，因农历年后，二手楼价已现向下苗头，若一手新盘低开未能高走，恐令二手气氛更淡，出现一、二手楼价俱降的现象，倒逼发展商提供更多优惠、二手业主扩大议价空间。 若如此，市场本料今年全年楼价会缓步下调10%至15%，此调整或加速，使楼价在今年上半年就开始较显着回落。(A10)
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路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北