港报社评：新盘大减价谷气氛，楼市添压--经济日报2月11日

传统上，香港楼市交投往往在农历年假后转旺，出现量价齐升的小阳春。惟马年首个一手元朗新盘昨开价，发展商定价未如往年进取，反较同区楼价低10%，并提供大量优惠，带头减价作招徕。

该新盘曾在去年3月，即实施一手新楼销售新例前约一个月，推售部分单位，而现时重推的单位，在计及多项优惠后，近一年间变相减价约40%。此有指标意义，反映港府在去年实施一手楼销售新例以及楼控“双辣招”后，楼价承受下行重压的后果。

发展商的盘算，应是冀如过去般“低开高走”催谷销情，惟此如意算盘要打响的难度甚大。

其一，新兴国走资震荡。美国储局续退市减买债，触发新兴国资产市场震荡，打击准买家置业意慾，不但令楼市小阳春未实现，更可能加深观望气氛，令新盘难以提价。

其二，新楼盘尤其新界新盘供应势增。有研究指今年香港一手住宅单位推盘量将达1.7万伙，较去年增逾30%。货比三家，发展商叫价自难高。 在这双重压力下，楼市缺乏小阳春气氛带动，发展商今年较有力的促销手段只剩价格因素，在利率仍低企、刚性需求不少下，短期内虽未必会出现全面劈价潮，惟新盘优惠折扣势必不可少，才有望为销情保温。 总括而言，楼市调整步伐可能因而加快，因农历年后，二手楼价已现向下苗头，若一手新盘低开未能高走，恐令二手气氛更淡，出现一、二手楼价俱降的现象，倒逼发展商提供更多优惠、二手业主扩大议价空间。 若如此，市场本料今年全年楼价会缓步下调10%至15%，此调整或加速，使楼价在今年上半年就开始较显着回落。(A10)